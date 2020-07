IFRC : les matériels de prévention contre le COVID-19 arrivés en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Des équipements de secours envoyés par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) pour prévenir le nouveau coronavirus sont arrivés, la semaine dernière, en Corée du Nord. C’est ce qu’a relayé la Voix de l’Amérique (VOA), hier, citant le bureau régional de l'Asie-Pacifique de l’organisation.Les produits réceptionnés à Sinuiju sont, en ce moment, en train de passer le contrôle sanitaire avant d’être acheminés au siège nord-coréen. Il s’agit de 10 000 kits de diagnostic et de 4 000 masques. Ils ont été transportés par voie terrestre à partir de Pékin en passant par Dandong, ville chinoise située sur la frontière avec le royaume ermite.L’IFRC a obtenu une exemption des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies le 21 février à propos de huit articles pouvant être transférés au Nord. Les matériels de test PCR (réaction en chaîne par polymérase) et les blouses de protection ne sont pas encore partis de la capitale chinoise.Le régime de Kim Jong-un a verrouillé toutes ses portes depuis janvier dernier, au tout début de la propagation du COVID-19 dans l’empire du Milieu, et affirme ne recenser aucun cas confirmé ni de décès jusqu’à présent.