BAD : la réunion annuelle prévue à Incheon reportée à 2023

Photo : YONHAP News

La 53e réunion annuelle de la Banque asiatique de développement (BAD), qui devait initialement se dérouler dans la ville internationale de Songdo, à Incheon, en septembre, devrait être reportée à 2023 en raison de la pandémie du COVID-19.Le ministère sud-coréen de l'Economie et des Finances a annoncé avoir pris cette décision, en considérant comme priorité la sécurité des participants et de la population. De plus, à en juger par le fait que les voyages sont restreints dans de nombreux pays et que l’ampleur de l’événement devra être réduit, la conférence ne pourra pas avoir les effets escomptés.Le gouvernement a réclamé le report de la manifestation le 3 juillet et la demande a été entérinée, hier, au siège principal de l’organisation à Manilles, aux Philippines. La BAD déterminera en septembre prochain l’organisation de la Corée du Sud du 56e rassemblement dans trois ans. Etant donné qu’aucun pays n’a encore affiché son intention d’accueillir l’événement cette année-là, l’ajournement ne semble pas difficile.L’assemblée générale de 2020 se tiendra les 17 et 18 septembre en visioconférence et sera présidée par la direction de l’établissement bancaire international.