Automobile : le COVID-19 a plombé la production et les exportations au 1er semestre

Photo : YONHAP News

La filière automobile fait partie des secteurs les plus impactés par la pandémie du COVID-19. Au premier semestre 2020, sa production et ses exportations ont toutes deux reculé. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.A en croire les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, entre janvier et juin, un total de 1 627 534 voitures finies ont été produites dans le pays, soit une chute de 19,8 % par rapport à la même période l’an dernier.Principale explication : le manque de stock de pièces détachées, en février dernier, poussant certaines usines à arrêter leur activité, et la contraction de la demande extérieure.Le ministère se veut cependant rassurant. Selon lui, la production automobile a régressé de 53 % au maximum dans les principaux pays constructeurs. Au premier semestre, la Corée du Sud est en conséquence devenue le quatrième pays producteur de voitures du monde, trois rangs de mieux qu’en 2019.Quant aux exportations, elles ont diminué de 33 %, à 826 700 unités. Les expéditions vers l’Union européenne ont dégringolé de 31 % et vers l’Amérique du Nord de 18 %.En revanche, les ventes sur le marché intérieur ont bondi de 7 % sur un an, dopées par la baisse prolongée de la taxe à la consommation ou la politique de relance de la demande.Autre constat: les exportations des véhicules écologiques ont explosé. Pendant les six premiers mois de l’année, les expéditions de voitures électriques ont bondi de 82 % sur un an, pour dépasser le cap des 55 000 unités, et celles de véhicules à hydrogène (FCEV) de 68 %, pour atteindre 680 unités.