Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes infectées par le VIH et de nouveaux cas de sida liés à un rapport homosexuel est en progression en Corée du Sud.L’an dernier, un total de 1 222 nouveaux cas de séropositivité et de maladie ont été déclarés : 1 005 sud-Coréens et 217 étrangers, et 1 111 hommes et 111 femmes. Ce qui représente une augmentation de 1,3 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit également de la plus importante hausse depuis que le gouvernement a commencé à établir ces statistiques en 1985.Par tranche d’âge, les 20-39 ans sont les plus touchés. Ils représentent 64 % de l’ensemble. Et 821 cas de sud-Coréens, soit environ 82 %, sont liés à des rapports sexuels. Chose inédite : les transmissions suite à un rapport homosexuel dépassent celles par un acte hétérosexuel : 54 % contre 46 %.