Moon Jae-in lance son New Deal à la coréenne pour faire du pays une nation leader

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni, aujourd’hui à la Cheongwadae, un congrès durant lequel son gouvernement a dévoilé les contours des programmes d’un New Deal à la coréenne.A cette occasion, Moon Jae-in a présenté les dix projets phares de cet ambitieux plan de relance, dont il souhaite être le maître d’œuvre. Il s’agit notamment de l’intelligence artificielle au service du gouvernement, des infrastructures médicales intelligentes, de l’énergie verte ou encore de la mobilité respectueuse de l’environnement et orientée vers l’avenir.Le chef de l’Etat a alors souligné que le plan permettrait à la Corée du Sud de débuter sa grande transition vers une nation leader, une économie à faible émission de carbone et une société inclusive.Pour le concrétiser, le gouvernement, le secteur public et les collectivités locales débloqueront, ensemble, un total de 160 000 milliards de wons, soit 117 milliards d’euros, à l’horizon 2025. Ils s’attendent à ce que ces investissements puissent créer 890 000 emplois d’ici 2022, la dernière année du quinquennat de Moon, et 1 900 000 postes d’ici 2025.Le locataire de la Maison bleue a également affirmé que l’élargissement des filets de sécurité sociale et le respect de l’humanité feraient partie des piliers de ce plan. Il a d’emblée promis de déployer ses efforts pour faire bénéficier à tous les salariés du pays des prestations de l’assurance-chômage et pour introduire des indemnités liées aux arrêts maladies.Le dirigeant a ensuite ajouté que les dépenses budgétaires seraient augmentées, les investissements pour le futur audacieux et les sud-Coréens pourraient constater leurs résultats à la fin de son mandat.L’exécutif a annoncé ce plan 83 jours après que le président Moon en ait lancé les contours pour booster l’économie fragilisée par l’épidémie du COVID-19.