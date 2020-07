Photo : YONHAP News

La place financière de Séoul continue de faire du yoyo. Après une chute vendredi et une reprise lundi, la Bourse se prend une nouvelle fois les pieds dans le tapis. Le Kospi, son indice de référence, recule de 0,11 %, soit 2,45 points, et termine à 2 183,61 points, et le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, perd 0,36 %, soit 2,80 points, pour clore à 778,39 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen s’effondre. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 367,87 wons (+7,79 wons), et le dollar américain 1 205,70 wons (+4,80 wons).