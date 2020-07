L’USITC poursuit son enquête anti-dumping sur les importations de pneus sud-coréens

Photo : YONHAP News

La Commission américaine du Commerce international (USITC) a décidé de poursuivre son enquête sur les droits anti-dumping et compensateurs concernant les importations de pneumatiques fabriqués dans quatre pays d’Asie : la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam.Dans un communiqué de presse publié hier, l’organisme fédéral indépendant a expliqué avoir pris cette décision après avoir tiré « une conclusion positive » lors de son enquête préliminaire. Les pneus pour véhicules de tourisme et pour camions légers sont visés.L’enquête préliminaire avait été lancée à la suite d’une plainte déposée en mai par le syndicat nord-américain des sidérurgistes, United Steelworkers (USW), principalement actif aux Etats-Unis et au Canada auprès du département du Commerce et de l’USITC.Le syndicat a alors mis en avant le fait que les pneus tourisme importés des quatre nations en question étaient vendus à un prix inférieur à celui fixé par les autorités concernées. Il a précisé que la marge de dumping des fabricants sud-coréens s’élevait entre 43 et 195 % selon les sociétés. Cette marge sert de base à la détermination du taux de droit anti-dumping.D’après l’agence sud-coréenne pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra), l’an dernier, les pneus « made in Korea » représentaient 10 % des importations américaines, la troisième place en part de marché.