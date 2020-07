Visas étudiants étrangers : les Etats-Unis reviennent sur leur décision

Photo : YONHAP News

L’administration Trump a finalement retiré sa décision de révoquer les visas pour les étudiants étrangers qui vont devoir suivre virtuellement les cours du prochain semestre.Selon le tribunal fédéral du Massachusetts, c’est ce à quoi ont consenti les plaignants, comme l’université de Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT), ainsi que l’exécutif américain. A la suite de l’annonce de ce dispositif, des établissements d’enseignements supérieurs et les procureurs généraux de 17 Etats avaient affiché leur intention de participer à ce procès.Ainsi le projet du gouvernement américain est-il tombé à l’eau en seulement huit jours, rassurant par conséquent plus d’un million d’étudiants autour du globe, y compris les sud-Coréens.Par ailleurs, les missions diplomatiques des Etats-Unis dans le monde prévoient de relancer prochainement la délivrance des titres de séjours, suspendus depuis mars dernier sur fond de pandémie du COVID-19.A en croire le département d'Etat américain, aucune date précise ne peut pour l’instant être donnée, mais tout dépendra de la situation dans chaque région et de la possibilité pour les fonctionnaires de reprendre le travail dans un environnement sécurisé.