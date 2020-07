COVID-19 : 2 nouveaux pays font l’objet de contrôle renforcé

Photo : YONHAP News

39 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés ces 24 dernières heures, portant à 13 551 le nombre de contaminations totales confirmées en Corée du Sud depuis le début de la pandémie.Parmi les nouvelles infections avérées, 11 sont d’origine locale et 28 ont été repérées chez des arrivants contaminés à l’étranger. La majorité de ces cas importés, soit 23, a été relevée lors du contrôle sanitaire aux ports et aéroports. Ils ont aussitôt été placés en quarantaine, afin de contenir toute transmission de la maladieCependant, la vigilance est toujours de mise. Le gouvernement a décidé d’ajouter deux autres nations à sa liste de quatre Etats qui font l’objet de contrôle renforcé, à savoir le Bangladesh, le Pakistan, le Kazakhstan et le Kirghizstan. Les noms des deux nouveaux pays ne sont pas encore connus.Tous les étrangers en provenance de ces nations doivent présenter, à leur arrivée à l’aéroport et même lors de l’émission de leur billet d’avion, une attestation de test PCR négatif. De plus, dans les avions de ligne venant de ces pays, le taux d’occupation des sièges doit être inférieur à 60 %.