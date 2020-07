Les prix à l’exportation progressent en juin pour le 2e mois de suite

Photo : YONHAP News

Les prix à l’exportation en juin se sont accrus de 0,3 % en glissement mensuel. C’est ce que nous apprennent les statistiques de la Banque de Corée (BOK). Une progression constatée pour le deuxième mois consécutif en raison de la hausse des prix du pétrole.Plus précisément, les prix des produits industriels ont augmenté de 0,3 % sur un mois, surfant sur la flambée des tarifs du charbon et du pétrole, de 25,7 %. Avec la baisse du dollar face au won, les ordinateurs et les appareils électroniques et optiques ont reculé de 1,7 %. Même son de cloche pour les produits phares « made in Korea » vendus hors des frontières, à savoir les mémoires vives dynamiques et les mémoires flash, qui ont connu un déclin de 1,5 % et de 4,9 % respectivement.En comparaison au mois de juin 2019, l’indice des prix à l’exportation a régressé de 6 %, un recul pour le 13e mois d'affilée et pire a été la chute pour les tarifs à l’importation, avec -7,3 %, soit une contraction pour le cinquième mois consécutif.En glissement mensuel, ce dernier indice a progressé de 2,5 % en juin, une nouvelle hausse après mai. En effet, les prix de matières premières se sont accrus de 9,9 % en un mois et ceux des biens intermédiaires sont montés de 0,9 %.