Photo : YONHAP News

Qu’ils habitent au nord ou au sud du pays, les sud-Coréens ne sont pas classés à la même enseigne aujourd’hui. De Séoul à la province de Gangwon, le soleil domine largement l’après-midi, alors que sur le reste du pays, les nuages et la pluie sont au rendez-vous.Le mercure sera donc élevé d’un côté et bas de l’autre. Les températures grimpent jusqu’à 22°C à Busan, 23°C à Daegu, 24°C à Daejeon et sur l’île de Jeju, et enfin 28°C dans la capitale.La journée de demain sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Le ciel bleu dominera un peu partout, malgré quelques nuages dans le sud et le sud-est. Il fera 30°C à Séoul et 26°C à Jeju.