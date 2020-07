Tik Tok condamné en Corée du Sud pour collecte illégale de données de mineurs

Photo : KBS WORLD Radio

La sulfureuse application chinoise Tik Tok est dans le collimateur de l’autorité sud-coréenne de régulation de l’audiovisuel et des télécommunications.La Korea Communications Commission (KCC) a décidé aujourd’hui de lui imposer une amende de 180 millions de wons, un peu plus de 130 000 euros, pour avoir violé la loi sur la protection des données personnelles. Il lui reproche d’avoir frauduleusement collecté au moins 6 000 données d’utilisateurs âgés de moins de 14 ans, sans l’accord de leur représentant légal, et ce entre le 31 mai 2017 et le 6 décembre dernier. Du coup, la KCC a décidé de bloquer leurs comptes.L’autorité épingle en même temps l’application pour ne pas avoir suivi les procédures nécessaires de transfert des informations à l’étranger. Selon la loi en vigueur, lors de cette opération, il faut notifier les utilisateurs, obtenir leur autorisation ou rendre publique la manière de traiter les données.La KCC a mené cette enquête, suite à la mise en garde du Parlement contre les risques que représente le réseau social. À noter que cette plateforme de vidéos appartenant à l'entreprise chinoise ByteDance inquiète le gouvernement américain, qui craint des activités d’espionnage de la part de la Chine.