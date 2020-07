Mike Pompeo exhorte Pyongyang à renouer le dialogue avec Washington

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le secrétaire d’Etat a une nouvelle fois souhaité que Pyongyang change d’avis et revienne à la table des négociations. Mike Pompeo en a fait part lors d’un échange, organisé hier par le journal The Hill.Interrogé sur la possibilité d’un troisième sommet entre son président et le dirigeant nord-coréen, il l’a conditionnée à un réel progrès, dans le respect des quatre engagements pris lors de leur premier tête-à-tête en juin 2018 à Singapour. Il n’a cependant pas fait mention de l’entrevue de Hanoï, tenue huit mois plus tard.Le visage de la diplomatie américaine a également indiqué que la Corée du Nord devrait désigner un négociateur « déterminé », capable de faire avancer les discussions, comme l’avait dit d’ailleurs son sous-secrétaire d’Etat Stephen Biegun, la semaine dernière, lors de son voyage à Séoul.Pompeo aurait voulu dire par là que le pays communiste ne devrait pas peser de tout son poids en attendant la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis, une façon de passer la balle dans le camp de Pyongyang.