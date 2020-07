Immobilier : le gouvernement envisage de lever les « zones vertes » situées à Séoul

Photo : YONHAP News

Face à la flambée des prix du logement, le gouvernement est revenu sur sa position concernant les « zones vertes » située à Séoul.Réticent, jusqu’à présent, à retirer l’interdiction d’exploiter ces espaces écologiques, le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a fait volte-face suite à une réunion, hier, avec le Minjoo. A cette occasion, la formation présidentielle a notamment souligné la nécessité d’augmenter l’offre de logement pour stabiliser le marché immobilier.La superficie totale de ce que l’on appelle plus communément les « Green Belt », les ceintures vertes en français, dans la capitale s’élève à 150 km². Et la plupart d’entre elles se trouvent dans les arrondissements situés sur la rive sud du fleuve Han.Or, les prix des logements de ces quartiers sont très élevés, car l’offre n’arrive plus à suivre la demande. Dans ce contexte, l’État envisage de lever la restriction imposée sur une partie de ces zones pour fournir des appartements à bas prix.Le problème, c’est qu’il ne sera pas facile de persuader la municipalité de Séoul. Il y a deux ans, le ministère avait déjà tenté d’effectuer cette démarche, en vain, en raison d’une opposition ferme de la ville. Cette fois encore, cette dernière a publié un communiqué déclarant sa position intransigeante sur ce dossier. Ainsi, les négociations s’annoncent rude entre l’exécutif et la capitale.