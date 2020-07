La BOK maintient son taux directeur à 0,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a décidé, aujourd’hui, de geler son taux directeur à 0,5 %. Ce statut quo intervient après que la banque centrale sud-coréenne a baissé ce taux de 1,25 % à 0,75 % le 16 mars, puis de 0,75 % à 0,5 % le 28 mai, afin de parer à une éventuelle récession économique qui pourrait survenir à cause de la crise du COVID-19.Cependant, vu que le marché financier reste relativement stable, alors que le marché immobilier demeure surchauffé, la BOK aurait jugé qu’une baisse supplémentaire du taux n’était pas nécessaire. Elle a néanmoins estimé que le taux de croissance du PIB sud-coréen de cette année devrait être inférieur à la prévision avancée en mai, soit -0,2 %.Explications : la consommation a rebondi grâce à la levée partielle de la restriction des activités économiques et à une série de mesure de soutien du gouvernement. Mais la tendance baissière des exportations se poursuit et la reprise des investissements en équipement et dans la construction continue de marquer le pas, ce qui explique la mauvaise performance de l’économie nationale.Dans la foulée, le gouverneur de la banque centrale, Lee Ju-yeol, a fait savoir que les autorités financières allaient maintenir leur politique monétaire expansive et qu’elles décideront, ultérieurement, si elles adoptent une politique non-traditionnelle, telle que l’assouplissement quantitatif.