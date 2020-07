Mort de Park Won-soon : la police interroge ses anciens secrétaires

Photo : YONHAP News

La police poursuit son enquête pour éclaircir les circonstances de la mort de Park Won-soon, le défunt maire de Séoul. Hier, elle a entendu son dernier secrétaire général, Koh Han-seok, en tant que témoin.A l’issue de son audition, Koh a annoncé aux journalistes avoir parlé au téléphone avec son ex-patron le 9 juillet, vers 13h 39, date à laquelle celui-ci était porté disparu. Un peu plus de dix heures plus tard, il a été retrouvé mort. Il a aussi affirmé ne pas savoir si la conseillère à l’égalité des sexes de la mairie avait informé ou non Park d’une plainte pour harcèlement sexuel à son encontre, avant que celle-ci ne soit déposée par l’une de ses anciennes secrétaires.La police continuera d’interroger d’autres membres du secrétariat de l’ancien homme fort de la capitale. Elle envisage également d’examiner la liste des conversations téléphoniques enregistrées sur son smartphone, après avoir obtenu l’autorisation de l’organisme compétent. Toutes ces auditions et opérations ont pour objectif unique de faire la lumière sur les circonstances de sa mort, selon la police.Dans ce contexte, la Commission nationale des droits de l’Homme lance, quant à elle, une investigation sur les soupçons d’agression sexuelle pesant sur l’ancien avocat devenu maire de Séoul.