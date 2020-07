COVID-19 : Séoul fournira 53 millions de dollars d’aide humanitaire à 108 pays

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de fournir une aide humanitaire supplémentaire à hauteur de 12 millions de dollars pour 32 pays dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Affaires étrangères, cette nouvelle enveloppe vient s’ajouter aux 41 millions d’aide pour 97 pays déjà approuvée par l’exécutif.Parmi les nouveaux pays bénéficiaires, 21 font partie des 97 nations déjà concernées par le précédent soutien. Ils vont donc recevoir un additif. Les 11 autres viennent donc s’ajouter. Ainsi, le nombre total des Etats bénéficiaires s’élève désormais à 108 et le montant cumulé de l’aide à 53 millions de dollars. Cette assistance sera notamment composée d’équipements préventifs tels que des masques ou des kits de dépistage.Selon les régions, 22 pays se trouvent en Asie-Pacifique, 14 en Europe et en Asie centrale, 25 en Amérique et 47 en Afrique et au Moyen-Orient.Dans ce nouveau projet de coopération, 18 pays d’Amérique latine, dont le Brésil, sont inclus, ainsi que des Etats dont le préjudice devrait être plus grave en raison de la situation intérieure instable, tels que l’Irak et l’Afghanistan.Le ministère a fait savoir que le gouvernement poursuivrait cette initiative en renouvelant régulièrement l’évaluation des dégâts causés à chaque pays par la pandémie.