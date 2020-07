« Peninsula » invité au Festival international du film de Catalogne

Photo : YONHAP News

Le dernier long-métrage du cinéaste sud-coréen Yeon Sang-ho, « Peninsula », est invité à la 53e édition du Festival international du film de Catalogne, qui se déroulera en octobre prochain à Sitges, en Espagne. C’est ce qu’a annoncé, hier, le site web du festival consacré aux films fantastiques.Le réalisateur avait déjà été convié à cet évènement en 2016, avec son dessin animé « Seoul Station » et son thriller-zombie « Dernier Train pour Busan ». Il avait reçu, pour ce film, le prix du meilleur réalisateur et le prix des meilleurs effets spéciaux. Et « Peninsula », déjà retenue cette année dans la sélection officielle du Festival du film de Cannes, en est la suite.Le film raconte comment les survivants réussissent à s’enfuir de la péninsule alors que même Busan, dernier bastion du pays, est finalement envahi par les zombies. Sorti hier en salle en Corée du Sud, le taux de réservation du long-métrage s’est élevé, ce matin, à 87,5 %.