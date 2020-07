Photo : YONHAP News

Après plusieurs jours mi-figue, mi-raisin, le soleil finit par dominer aujourd’hui la totalité du pays. Si quelques nuages viennent par moment gâcher le ciel bleu, la journée n’en reste pas moins agréable.Bien que nous soyons à mi-juillet, les fortes chaleurs estivales se font encore attendre. Le mercure atteint 25°C à Busan et sur l’île de Jeju, 28°C à Daegu, 29°C à Daejeon, et enfin 30°C à Séoul.Météo-Corée annonce une nouvelle journée ensoleillée demain, mais des orages et de la pluie devraient frappés une grosse moitié ouest dans la soirée. Les températures resteront autour des 30°C.