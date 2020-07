Moon Jae-in appelle les députés à ouvrir une nouvelle ère de coopération

Photo : YONHAP News

Au cours de la cérémonie d’inauguration de la 21e législature, cet après-midi à l’Assemblée nationale, le président de la République a tout d’abord appelé les nouveaux élus à ouvrir une nouvelle ère de coopération, contrairement à leurs prédécesseurs. En effet, la dernière législature est considérée comme la pire par la population, à cause des affrontements successifs entre les partis.Moon Jae-in a également prôné la coopération du Parlement pour la mise en place de son « New Deal à la coréenne » qui vise à promouvoir de nouvelles industries et de la politique immobilière de son administration, destinée à juguler toute spéculation foncière. Il a ainsi appelé à traiter le plus rapidement possible les projets de loi portant sur la location de logements, la révision du code commercial, la concurrence équitable et le développement de l’industrie de la distribution.Concernant le dossier intercoréen, le chef de l’État a souligné la nécessité de ratifier les accords signés entre les deux Corées, en souhaitant voir se tenir, pour la première fois, une réunion interparlementaire Nord-Sud.Le locataire de la Cheongwadae a aussi évoqué la création de l’agence chargée d’enquêter sur les crimes des hauts fonctionnaires, vivement critiquée par l’opposition. Il a souhaité que les démarches nécessaires pour son inauguration, telle que la nomination du directeur de la nouvelle entité, puissent être achevées avant la fin de cette session parlementaire.Enfin, le président Moon s’est engagé à multiplier la communication avec les députés, en relançant, entre autres, le corps de consultation permanent entre le parti au pouvoir, l’opposition et le gouvernement, afin de discuter des affaires d’État sur fond de confiance mutuelle.D’autre part, 177 députés du Minjoo, réunis ce matin dans l’Hémicycle, ont élu Jeon Hae-cheol président de la commission du renseignement, en l'absence des camps d'opposition. Le parti présidentiel s'empare ainsi des postes de chefs de toutes les commissions parlementaires, soit 18 au total.