Photo : YONHAP News

Aucune surprise à la Bourse de Séoul, puisqu’après des progressions lundi et mercredi, et une chute mardi, c’est bien un nouveau recul qui survient ce jeudi.Le Kospi, son indice de référence, fait donc encore du yoyo avec une baisse de 0,82 %, soit 18,12 points, pour terminer à 2 183,76 points. Le Kosdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, perd 0,80 %, soit 6,22 points, pour clore à 775,07 points.Côté devises, rien ne va plus pour le won sud-coréen. À la clôture du marché monétaire, l’euro s’échange contre 1 373,84 wons (+4,19 wons), et le dollar américain contre 1 205,60 wons (+5,10 wons).