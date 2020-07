Pompeo veut avancer dans la dénucléarisation pour un nouveau sommet Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

Donald Trump rencontrera-t-il de nouveau Kim Jong-un avant la prochaine présidentielle américaine ? Un regain d’optimisme gagne du terrain. En témoignent les derniers propos de hauts responsables de Washington.Lors d’un entretien accordé hier à la chaîne Fox News, le secrétaire d’Etat a certes estimé que les conditions n’étaient pas encore réunies pour organiser un troisième sommet avec la Corée du Nord, mais Mike Pompeo n’a pas écarté totalement cette possibilité. Sans oublier de préciser que tout était possible, à condition qu’il y ait des avancées concrètes dans les négociations pour dénucléariser le royaume ermite. D’après lui, le dialogue serait discrètement engagé sous différentes formes entre les deux parties.Même son de cloche observé dans le milieu politique américain. Harry J. Kazianis, responsable des études sur la défense au Center for the National Interest (CNI), a publié une tribune sur ce sujet en citant une source interne à la Maison blanche. Il a révélé que l’administration Trump examinerait une nouvelle proposition à faire au régime de Kim Jong-un. Selon le chercheur du think tank basé à Washington, il s’agit de lui demander de fermer au moins un site de production nucléaire et de déclarer l’arrêt de ses essais nucléaires et balistiques. En contrepartie, les Etats-Unis lui accorderaient un assouplissement sur mesure des sanctions à son égard, cela de façon proportionnelle.D’après Kazianis, si tout se passe bien, la nouvelle rencontre Trump-Kim pourrait se tenir cet automne dans la capitale d’un pays asiatique. Dans un entretien avec KBS, par mail, l’expert américain a interprété les récents propos d’apaisement de Kim Yo-jong, la sœur cadette influente du dirigeant nord-coréen, comme une intention de reprendre le dialogue. Autrement dit, Pyongyang voudrait bien entrevoir les cartes de Washington avant de jouer. Bref, les deux camps pourraient avoir des pourparlers dans quelques semaines au plus tôt.