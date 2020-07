Explosion du bureau de liaison : le Parquet examine l’acte d’accusation contre Kim Yo-jong

Photo : YONHAP News

Le Parquet a entamé le processus d’investigation à l’encontre de la sœur cadette du dirigeant nord-coréen. Pour rappel, l'avocat Lee Kyung-jae avait récemment saisi le ministère public contre Kim Yo-jong pour avoir fait exploser, le 16 juin, le Bureau de liaison intercoréen à Gaeseong, situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Séoul.D’après le milieu juridique, cette affaire a été attribuée, lundi, au Parquet central de Séoul. Ce dernier devrait d’abord examiner l’acte d’accusation avant de décider d’inculper ou non la première vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs, ainsi que le chef de l'état-major général de l'Armée populaire de Corée, Pak Jong-chon, également accusé par Maître Lee.Bien entendu, il est impossible de sanctionner les deux prévenus en Corée du Sud. Cependant, cette démarche revêt un caractère symbolique. En effet, deux anciens combattants qui ont été enlevés et forcés à travailler par l’armée nord-coréenne ont récemment remporté un procès civil à l’encontre du régime nord-coréen et de Kim Jong-un. Ces deux derniers ont été condamnés, respectivement, à une amende de 21 millions de wons, environ 15 300 euros.Lee Gyeong-jae est connu pour son orientation politique conservatrice. Il était, entre autres, l'avocat de Choi Soon-sil lors de son procès plus communément appelé le « Choi Gate ». Il s’agit de la confidente de l’ex-présidente Park Geun-hye et de la protagoniste du gigantesque scandale d’abus de pouvoir et de corruption, qui a entraîné en mars 2017 la destitution de Park.