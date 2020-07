Seulement 19 sorties publiques pour Kim Jong-un au 1er semestre

Photo : YONHAP News

Depuis son arrivée au pouvoir, le dirigeant nord-coréen n’est jamais aussi peu apparu en public. Un rapport publié par l’Institut de recherche de la réunification coréenne (KINU) explique en effet que Kim Jong-un n’a effectué que 19 sorties publiques ces six premiers mois de l’année. Il ne prend pas en compte les lettres manuscrites qu’il a envoyées.D'après le KINU, c’est la plus faible fréquence enregistrée pour un premier semestre depuis son investiture en 2012. L’homme fort de Pyongyang est apparu presque cent fois lors du premier semestre 2013 et il a accompli en moyenne 40 ou 50 activités publiques entre 2017 et 2019.De janvier à juin cette année, Kim Jong-un s’ est affiché dix fois pour s’occuper des affaires militaires, en assistant par exemple à des exercices ou en inspectant des unités de l’armée. Dans le domaine politique, Kim III est allé se recueillir devant le mausolée du palais du soleil à Pyongyang, où reposent les corps embaumés de son père et de son grand-père. Et il a pris part à des réunions du Bureau politique au Comité central du Parti des travailleurs. Aux niveaux socio-culturel et économique, le numéro un du pays communiste a assisté à un spectacle donné lors du Nouvel an ainsi qu'à une cérémonie de mise en chantier pour construire un hôpital à Pyongyang. Enfin, Kim a inspecté le chantier de construction de l'une des usines d'engrais à Sunchon.Comment expliquer une telle discrétion ? Sans surprise, c’est avant tout à cause du COVID-19. Selon le KINU, si jamais des patients asymptomatiques au nouveau coronavirus étaient présents dans la foule, Kim Jong-un pourrait attraper la maladie et mettre en péril sa santé. Ainsi, il éviterait au maximum de s’exposer en public.