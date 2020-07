OMC : Yoo Myung-hee défend sa candidature à Genève

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a lancé sa procédure de désignation de son nouveau directeur général. Au total, huit candidats sont en lice et invités à présenter leur vision devant le Conseil général de cette organisation du 15 au 17 juillet, à son siège à Genève.La ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur, Yoo Myung-hee, tâche de décrocher ce poste. Elle a passé, hier, son grand oral devant les Etats membres de l’OMC. Après un exposé de 15 minutes, elle s’est soumise à une séance de questions-réponses durant 75 minutes. Durant cet oratoire, Yoo a diagnostiqué les problèmes qui mettent à mal l’OMC, telles que les fonctions en suspens des négociations, la paralysie de l'instance d'appel du règlement des différends, entre autres.Selon la candidate sud-coréenne, le protectionnisme commercial gagne déjà du terrain, avec à la clé des tensions et des conflits commerciaux qui ne cessent de s’accentuer dans le monde, auxquels s’ajoute désormais la crise planétaire du COVID-19. Celle-ci menace la vocation de l’OMC de garantir la fluidité de circulation des biens et de la main d’œuvre.Ainsi, Yoo a présenté sa vision en 3 R : l’OMC doit faire peau neuve pour devenir plus « relevant » en anglais, autrement dit plus « pertinente », plus « résiliente » et plus « réactive », afin de regagner la confiance de ses membres. Pour y parvenir, elle s'est fixé quelques objectifs : à trouver un terrain d’entente concernant les allocations dans le domaine halieutique et le commerce électronique, à réviser les règlements de l’OMC, restaurer le système de règlement des différends, assurer le respect des accords, améliorer la transparence, et enfin promouvoir un commerce inclusif et un développement durable.Âgée de 53 ans, Yoo Myung-hee a mis en avant sa forte expérience et une compétence politique qu’elle a su se forger dans le commerce extérieur pendant 25 ans. Elle a promis de mettre à profit son expertise riche et profonde, afin de contribuer à la renaissance de l’OMC.