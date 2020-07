COVID-19 : le gouvernement adapte la distanciation sociale selon 7 grandes régions

Photo : YONHAP News

Pour la deuxième journée consécutive, le nombre de nouveaux patients infectés par le COVID-19 atteint la soixantaine. Plus précisément, 60 nouveaux patients ont été signalés en 24 heures : 39 importés et 21 contaminations locales. Le nombre cumulé de cas dans le pays s’élève à 13 672, dont 293 décès et 12 460 personnes guéries.Dans ce contexte, le gouvernement a présenté de nouveaux critères selon lesquels les collectivités locales peuvent relever le niveau de distanciation sociale. D’abord, l’exécutif a divisé le territoire en sept zones, à savoir la région métropolitaine de Séoul, les provinces de Chungcheong, de Jeolla, de Gangwon, de Gyeongsang divisé entre le Sud et le Nord, ainsi que l’île de Jeju.Si la moyenne hebdomadaire du nombre de malades supplémentaires dépasse un certain seuil défini selon ces zones, les autorités locales doivent adapter les mesures de distanciation en prenant en compte le R0, le taux de reproduction de base du coronavirus. Dans le détail, ces seuils sont de 40 individus pour la région de Séoul, 25 pour Gyeongsang du Sud, 20 pour Chungcheong, Jeolla, et Gyeongsang du Nord, et enfin dix pour Gangwon et Jeju.En ce qui concerne les travailleurs sud-coréens séjournant en Irak, le gouvernement discute actuellement avec les autorités irakiennes des moyens de les rapatrier à bord d’avions spécialement affrétés. En effet, de nombreux cas d’origine étrangère récemment signalés sont en provenance de cet État du Moyen-Orient, où le nombre quotidien de nouveaux cas dépasse les 2 000.Selon l’exécutif, plus de 800 ressortissants sud-coréens se trouvent toujours sur place. Une fois arrivés, ils seront soumis à un test de dépistage avant d’être placé en quarantaine dans des établissements désignés.