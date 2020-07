Washington condamne une société émiratie pour non-respect des sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

Un contrevenant au pilori. Essentra FZE Company Limited, un fabricant de cigarettes basé aux Emirats arabes unis, a consenti à payer une amende de 665 112 dollars au Trésor américain, après avoir violé les sanctions contre la Corée du Nord imposées par les Etats-Unis. Cette nouvelle a été publiée hier par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), dépendant du Trésor, sur son site Internet.Selon l’OFAC, Essentra FZE a enfreint cette interdiction à trois reprises entre septembre et décembre 2018. L’entreprise a exporté pour 333 272 dollars de filtres de cigarettes à Pyongyang, en passant par des sociétés-écrans basées en Chine ou dans d’autres pays, et a encaissé les paiements via un compte ouvert chez une agence d’une banque américaine à Dubaï.Circonstance aggravante, le fabricant a agi en parfaite connaissance des risques encourus. Il savait bien que son interlocuteur final était la Corée du Nord, et il a même été sollicité à mentionner faussement d’autres pays que le royaume ermite lors de ces transactions. Les autorités américaines ont pu vérifier tout cela dans des conversations téléphoniques enregistrées entre la firme émiratie et l’importateur nord-coréen. L’OFAC a fustigé cette infraction.Pour rappel, le tabac fait l’objet d’un embargo contre Pyongyang, parce qu’il est l’un des produits les plus prisés par la classe supérieure du pays communiste. Par ailleurs, le régime de Kim Jong-un est accusé de vendre des cigarettes en contrebande pour alimenter les caisses noires de l’État.