Révision de la Constitution : Park Byeong-seug souhaite relancer le débat d’ici 2021

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale a plaidé pour une reprise du débat sur la révision de la Constitution dès que la crise du COVID-19 sera relativement contrôlée. Park Byeong-seug en a fait état dans son discours prononcé ce matin au Parlement, à l’occasion de la cérémonie de la 72e Journée de la Constitution.En estimant que 2021 serait un moment propice pour cette démarche, l’occupant du perchoir a notamment souligné la nécessité d’élaborer de nouvelles normes étatiques susceptibles de refléter les valeurs de la nouvelle ère. En rappelant que, par le passé, des discussions en la matière ont eu lieu à plusieurs reprises au sein de l’Hémicycle, notamment au cours de la précédente législature, il a affirmé qu’il ne restait plus qu’à la nouvelle législature de faire ce choix et de prendre une décision audacieuse.Park Byeong-seug a également proposé, officiellement, la tenue d’une réunion entre les Parlements des deux Corées. Alors que les tensions sont récemment remontées dans la péninsule, en dépit des trois sommets Moon-Kim en 2018, il a souhaité que leurs représentants parlementaires réfléchissent ensemble à des moyens d’institutionnaliser le progrès des relations intercoréennes.Dans la foulée, Park a appelé le président de l’Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, à échanger avec lui sur les liens intercoréens et la question du peuple coréen.