38 North : des traces de véhicules découvertes à Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Des traces de véhicules et des objets non-identifiés ont été détectés sur le banc d'essai nucléaire de Punggye-ri, démantelé par la Corée du Nord en mai 2018.C’est ce qu’a rapporté, mercredi heure locale, 38 North, le site web américain spécialisé dans le suivi du pays communiste, après avoir analysé des images prises par satellite entre mai et juillet. Cependant, aucune activité liée au redémarrage du site ou à la construction de nouveaux tunnels n’a été repérée.Plus précisément, des objets non-identifiés découverts en mars étaient toujours présents en mai et en juin, près du tunnel nord fermé en 2018. Le site a avancé qu’ils pouvaient avoir un lien avec des activités de surveillance de la radioactivité.En effet, l’endroit en question aboutit à une zone où se sont déroulés les cinq derniers tests nucléaires, qui aurait été détruite, en mai 2018, par le régime de Kim Jong-un. Cependant, 38 North affirme que cette prétention, de la part de Pyongyang, n’est en aucun cas vérifiable par des images satellitaires.Plus récemment, le 3 juillet, des petits chariots ou des objets ressemblant à des véhicules ont été remarqués sur la route menant à la tour de contrôle. Leur objectif n’a pour autant pas été identifié.