New Deal à la coréenne : le gouvernement lance une tour de contrôle

Photo : YONHAP News

Dans le cadre du « New Deal à la coréenne », le nouveau plan ambitieux de l’administration Moon, le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie a annoncé, hier, avoir mis en place une équipe chargée de contrôler l’exécution des différents projets de cette initiative.Pour rappel, ce plan de relance se divise en trois catégories, à savoir le numérique, l’écologie et les filets de sécurité d’emploi et de protection sociale. D’ici 2025, l’État débloquera 160 000 milliards de wons, soit 117 milliards d’euros, pour la mise en oeuvre de 28 projets dédiés.Cette tour de contrôle a notamment mis sur pied des cellules chargées de mener à bien trois des dix projets phares : l’énergie verte, la mobilité respectueuse de l’environnement et orientée vers l’avenir, et la création de complexes industrielles intelligents et écologiques. A cela s’ajoute une autre équipe en charge de la digitalisation des industries.Le ministère envisage également d’organiser une série de colloques d’experts sur les différents domaines concernés, tels que les énergies renouvelables, les transports écologiques et la numérisation des énergies.