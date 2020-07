Jeju Air s'apprête à renoncer à l’acquisition d’Eastar Jet

Photo : KBS News

Alors que le transport aérien est l’un des secteurs les plus affectés par la crise du COVID-19, la compagnie sud-coréenne à bas coût Jeju Air a laissé entendre sa volonté de renoncer à la reprise d’Eastar Jet, une autre compagnie « low-cost » du pays. Fin 2019, les deux transporteurs ont signé un contrat de fusion, mais en raison des répercussions de la pandémie, les procédures concernées ont été retardées.Dans ce contexte, Eastar Jet a appelé, le mois dernier, son acquéreur à rapidement prendre une décision. En réponse, Jeju Air a demandé la mise en œuvre, jusqu’au 15 juillet, des conditions préalables à l’exécution du contrat. Mais selon lui, comme la compagnie en vente n’a pas achevé ses opérations à la date butoir, les conditions de résiliation du contrat ont été satisfaites. L’acquéreur s'est engagé à trancher sur cette fusion ultérieurement.En face, Eastar Jet a avancé une position contraire, indiquant qu’il s’efforçait de résoudre le problème de paiement des charges en suspens, demandé après la conclusion du contrat avec Jeju Air.Cependant, au regard du décalage flagrant entre les positions des deux compagnies et du fait que le gouvernement se montre réticent à une médiation active, la fusion semble plus qu’incertaine.