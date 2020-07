Météo : chaleur et orages estivaux

Photo : YONHAP News

Une chaleur accablante s’abat sur la péninsule coréenne. Le ciel dégagé et ensoleillé de la matinée permet au soleil de faire grimper le mercure rapidement dans l’après-midi. Cependant, des orages d’été viennent s’imposer en début de soirée sur une grosse moitié ouest.Le pays enregistre donc des températures de saison avec 26°C à Busan, 27°C sur l’île de Jeju, 30°C à Daegu et à Daejeon, et enfin 31°C à Séoul.Les précipitations de ce soir ne seront que passagères puisque Météo-Corée annonce un retour du soleil dès demain. Malheureusement, cela ne devrait pas durer, puisque dimanche sera pluvieux pour tout le territoire. Cela ne jouera cependant pas beaucoup sur le thermomètre. En effet, il fera autour de 30°C samedi et de 28°C dimanche .