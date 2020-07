Le gouvernement révoque les permis d'exploitation de 2 associations de transfuges

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification vient d’annuler les permis d'opération de deux groupes de transfuges nord-coréens pour l'envoi de tracts de propagande anti-Pyongyang au-dessus du 38e parallèle. Il s’agit de « Combattants pour une Corée du Nord libre » (FFNK) » et de « Kuensaem ».Cette décision a été prise après que le ministère en charge des relations intercoréennes a examiné en détail les documents connexes. Selon lui, les lâchers de prospectus et d’autres articles dénigrant le régime de Kim Jong-un compromet la sécurité des riverains à la frontière et attise les tensions dans cette partie du monde. Et cet acte va à l’encontre de la politique du gouvernement et de ses efforts pour la réunification nationale.Désormais sans permis d’exploitaton, ces groupes d'activistes auront du mal à collecter des fonds.