COVID-19 : le 17 août 2020 pourrait devenir temporairement férié

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage de faire du lundi 17 août un jour férié. Cette initiative a été présentée, dimanche, par le Premier ministre, Chung Sye-kyun, et s’inscrit au regard de la situation économique et de la population qui souffre d’une longue crise sanitaire liée au COVID-19.A cela s’ajoute le fait que le nombre de jours fériés, cette année, est moins important qu'en 2019, car certains, comme la journée commémorative des morts au champ d'honneur célébrée le 6 juin, tombent ou sont tombés un week-end.C’est d’ailleurs le cas pour le jour de la libération de la Corée, le 15 août, qui tombe un samedi. En rendant férié le lundi d'après, les sud-Coréens pourront profiter d’un congé de trois jours et ce dispositif contribuera à la relance de l’économie nationale.Le chef du gouvernement a également annoncé la réouverture des installations culturelles, comme les bibliothèques et les musées. Cependant, le nombre d’entrées sera strictement limité et des mesures de prévention spécifiques au COVID-19 seront imposées.