Pyongyang cherche à renforcer sa « force de dissuasion de la guerre »

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présidé, samedi dernier, la cinquième réunion élargie de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs ainsi qu'une réunion à huis clos. C’est ce qu’a rapporté, hier, l'agence de presse officielle du pays communiste (KCNA).La réunion à huis clos a été organisée dans le but de vérifier la capacité des soldats nord-coréens face à une éventuelle menace militaire et de discuter de mesures phares destinées à renforcer la « force de dissuasion de la guerre ».Le ton adopté par Pyongyang est devenu moins provocateur que celui de la quatrième réunion élargie de la Commission en question, qui s’est tenue il y a deux mois et où le renforcement de la « force de dissuasion nucléaire » a été évoqué.Les médias nord-coréens, y compris le Rodong Sinmun se sont contentés d’évoquer l’ordre du jour, sans donner plus de détails. Aucune décision n’a été prise au sujet du plan d’actions militaires du Nord contre le Sud, suspendu le 23 juin lors d’une réunion préliminaire.A noter que la dernière apparition publique du leader nord-coréen remonte à il y a 11 jours. C’était à l’occasion du 26e anniversaire de la mort de son grand-père, Kim Il-sung.