Catastrophes naturelles : échange entre les dirigeants sud-coréen, chinois et japonais

Le président sud-coréen Moon Jae-in a reçu une lettre de remerciement de la part de son homologue chinois Xi Jinping, en réponse à une missive de condoléances envoyée suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud de l'empire du Milieu. C'est ce qu'a fait savoir, samedi dernier, la Maison bleue.Dans sa lettre, le leader chinois remercie le locataire de la Cheongwadae pour ses mots de consolation au sujet des dommages causés par les fortes pluies, avant de lui exprimer à son tour des propos réconfortants suite aux inondations et aux éboulements qu'ont subi certaines régions du pays du Matin clair. Il en a profité pour saluer la coopération bilatérale très fructueuse en matière de lutte contre le COVID-19.Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a, lui aussi, envoyé, le 17 juillet, des mots de gratitude à Moon Jae-in pour son message chaleureux et a assuré que son gouvernement déploierait tous ses efforts pour restaurer les régions sinistrées de l'archipel.Pour rappel, le président Moon a adressé, le 8 juillet, des messages de soutien à Xi et Abe suite aux fortes précipitations qui ont frappé les deux pays voisins.