Levée de la « ceinture verte » : le Premier ministre appelle à la prudence

Photo : KBS News

Dans un contexte où le gouvernement envisage de lever les règlementations sur la « ceinture verte », des zones écologiques non-constructibles, pour multiplier l’offre de logements dans la région métropolitaine de Séoul, le Premier ministre a appelé à opter pour « une approche prudente ».C’est ce qu’a fait savoir, hier, Chung Sye-kyun, dans un entretien avec la KBS. Selon lui, la prudence s’impose car il est impossible de restaurer la « green belt » une fois qu’elle est endommagée.A propos de la déclaration de Kim Sang-jo, conseiller présidentiel à la coordination politique, qui a laissé entendre la levée des restrictions de ces zones protégées, le chef du gouvernement a également précisé que l’exécutif n’avait pas encore décidé d’approuver ou non leur possible développement. Il a ainsi rappelé que les autorités examinaient actuellement toutes les pistes envisageables.La Maison bleue traite également ce sujet avec des pincettes. D'après un haut responsable de la Cheongwadae, il s'agit d'un dossier complexe, nécessitant une réflexion globale et tenant compte de divers aspects, comme l’efficacité et le coût pour la stabilisation du marché immobilier.