Im Jong-seok se lance dans un projet intercoréen de jumelage de villes

Photo : YONHAP News

Im Jong-seok, nouveau conseiller présidentiel spécial à la diplomatie et à la sécurité, se propose de développer une coopération entre villes du Sud et du Nord de la péninsule coréenne. Il s'agit de son premier projet depuis sa nomination.A cet effet, trente villes seront choisies de chaque côté de la frontière intercoréenne et c'est la Fondation de la coopération économique et culturelle intercoréenne, dont l'ancien secrétaire général de la Cheongwadae assume la présidence, qui jouera le rôle de coordinateur. Celle-ci est en phase de consultations avec des collectivités locales pour signer des protocoles d'entente, avant de sélectionner les villes du pays communiste qui deviendront des partenaires de ces municipalités. Elle proposera également des projets de coopération pour chaque jumelage.Des ordonnances pertinentes seront arrêtées pour assurer la pérennité de ces projets, même en cas de changement des dirigeants locaux.La fondation présentera, autour du 29 juillet, deux premières villes sud-coréennes pour cette initiative.