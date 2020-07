Le département de la Défense américain présente son plan de réduction des troupes en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un plan de réduction du nombre de soldats américains stationnés en Corée du Sud a été rapporté, en mars dernier, à la Maison blanche. C’est ce qu’a révélé, le 17 juillet, le site du département de la Défense des États-Unis, dans un document consacré aux réalisations du secrétaire à la Défense, Mark Esper, durant sa première année de mandat. Selon un article du Wall Street Journal (WSJ) publié le même jour, le Pentagone a présenté à la White House son plan de réduction des GI’s dont le nombre s'élève à 28 500 au pays du Matin clair. Ce plan a été élaboré suite à la demande de l’administration Trump. Cependant, rien n’a été décidé pour le moment.Cette annonce a provoqué une forte opposition au sein de la classe politique. David Adam Smith, élu démocrate et chef de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis, a souligné l’importance de maintenir les troupes US au sud du 38e parallèle, dans le but de dissuader toute provocation de Pyongyang.Toujours d’après le WSJ, le président américain cherche à faire pression sur Séoul afin d’obtenir l’augmentation de la participation financière de son allié aux frais occasionnés par le stationnement des soldats, avant la présidentielle américaine de novembre 2020.À ce propos, le gouvernement sud-coréen a martelé une fois de plus que les deux côtés n'avaient pas discuté de la réduction du nombre de soldats américains stationnés en Corée du Sud. Tous les yeux sont tournés sur le prochain entretien téléphonique entre les ministres de la Défense des deux pays, prévu dans le courant du mois.