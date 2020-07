Téhéran : prêt à intenter des poursuites judiciaires pour accéder à ses fonds bloqués en Corée du Sud

Photo : KBS News

L'Iran menace d’intenter des poursuites pour demander aux banques sud-coréennes de payer le prix de la vente de pétrole. C’est ce qu’a déclaré, hier, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, lors d’une interview avec la presse locale. Selon Seyed Abbas Moussavi, c’est le président Hassan Rohani, en personne, qui a ordonné d’intenter un procès auprès de la Cour internationale de Justice dans le but de récupérer 7 milliards de dollars, bloqués sur des comptes des banques IBK et Woori.Rappelons que le gouvernement sud-coréen a transféré depuis 2010 ce montant sur ces deux comptes pour acheter du pétrole iranien. Cet argent permet ensuite à Téhéran d’importer des produits sud-coréens. Si les Etats-Unis ont approuvé au départ ces transactions, Washington a décidé par la suite de renforcer ses sanctions économiques à l’encontre de l'Iran, provoquant un gel de ces comptes depuis septembre 2019. Téhéran juge illégale le fait que Séoul suive ces restrictions américaines.La récente pression sur le pays du Matin clair s’expliquerait par l’aggravation de la situation économique iranienne, qui souffre de l’embargo imposé par le pays de l’Oncle Sam et de la crise du COVID-19.Même si Séoul et Téhéran ont mis en place un mécanisme commercial spécial permettant à la Corée du Sud d’envoyer des produits pharmaceutiques à l’Iran, le montant des transactions est limité à seulement quelques dizaines de milliers de dollars.