COVID-19 : 6 mois après le début de l’épidémie, les musées autorisés à rouvrir

Photo : YONHAP News

« La Corée du Sud recensait le 20 janvier, autrement dit il y a six mois, le premier cas de contamination au nouveau coronavirus. Aujourd'hui, elle ne compte que quatre nouveaux cas domestiques en 24 heures ». C'est ainsi que s'est exprimé, ce lundi matin, le président Moon Jae-in sur ses réseaux sociaux. Le chef de l'Etat a ensuite remercié le corps médical, les autorités sanitaires et les collectivités locales pour leur dévouement dans la lutte contre l'épidémie, avant d'appeler les concitoyens à s'unir pour surmonter cette crise.Effectivement, le pays du Matin clair a annoncé, aujourd'hui, 26 infections supplémentaires, dont 22 cas importés. Il s’agit du nombre le plus bas de contaminations locales en 73 jours, à savoir un seul patient le 8 mai. Le cumul des malades infectés atteint ainsi 13 771, dont 296 décès.Suite au ralentissement de la propagation du COVID-19 au niveau local, le gouvernement a décidé de réajuster ses mesures préventives adaptées à la région métropolitaine de Séoul. Les bâtiments publics, dont les musées et les bibliothèques, rouvrent leurs portes dès aujourd'hui, à condition de suivre certaines directives : limiter le nombre d'entrées, adopter un registre numérique et imposer le port du masque. Le public aura donc accès, à partir de ce mercredi, aux institutions telles que le Musée national de Corée, le Musée national d'art moderne et contemporain ou la Bibliothèque nationale. Les organismes équivalents des collectivités locales leur emboîteront le pas au cours de cette semaine.