Assurance-emploi : 21 millions de travailleurs seront inscrits d'ici 2025

Photo : YONHAP News

Un système d’assurance-emploi complet destiné à tous les demandeurs de travail sera mis en place à l’horizon 2025. Le gouvernement a réaffirmé aujourd’hui sa volonté de lutter contre l’insécurité et d’installer, pour ce faire, un filet de sécurité en matière d’emploi dans le cadre du « New Deal à la coréenne ». Ce système vise à permettre à tous les sud-Coréens ayant perdu leur emploi de bénéficier de l’assurance-chômage à partir de 2025, l’année où le nombre d’inscrits à ce service devrait atteindre 21 millions de personnes.L’élargissement de ce système concernera prioritairement les travailleurs précaires et les artistes. Ces derniers pourront par exemple toucher, à partir de décembre 2020 et pour une durée maximale de neuf mois, une allocation chômage équivalente à 60 % de leur salaire dans le cas où ils quittent leur travail à cause d’une baisse de leurs revenus. La protection pour les accidents du travail, qui concerne actuellement neuf métiers, passera à 14 en incluant les travailleurs indépendants dans le domaine des TIC et les aides-soignants, entre autres.Selon Lee Jae-gap, ministre du Travail, ces dispositifs contribueront à réduire l’insécurité de l’emploi et à former de nouveaux talents dans des domaines tournés vers l’avenir.