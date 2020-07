ALE Séoul-Pékin : 8e réunion de suivi en visioconférence

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui s’ouvre, en visioconférence, le huitième round de suivi des négociations de l’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et la Chine. Il s’étendra sur trois jours et visera à mieux couvrir le secteur des services et des investissements.La délégation sud-coréenne sera dirigée par Lee Kyung-sik, officiel chargé des discussions des ALE au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, et en face ce sera Yang Zhengwei, directeur général adjoint du ministère chinois du Commerce. Au total, une vingtaine d'officiels des deux pays se mettront à la table des discussions.Les deux parties ont mené jusqu’ici sept réunions pour sophistiquer leurs normes commerciales et accélérer l'ouverture de leurs marchés dans les domaines des services, des investissements et de la finance.Le ministère sud-coréen du Commerce extérieur souhaite que cette nouvelle édition, qui se tient malgré le COVID-19, permette des discussions efficaces capables d’amener à une entente quant à l’ouverture de marchés supplémentaires et la protection des investisseurs.