Photo : YONHAP News

Le jangma continue. La Corée du Sud débute la semaine sous un temps gris et pluvieux. Aucune région n’est épargnée. Les pluies ne sont cependant que passagères, permettant de profiter de températures agréables entre chaque giboulée.Le thermomètre est en effet idéal, avec une moyenne de 24°C le matin et de 30°C l’après-midi. Dans le détail, les maximales atteindront 27°C à Séoul, à Busan et à Daejeon, 29°C sur l’île de Jeju, et enfin 32°C à Daegu.Le temps s’améliorera demain. Météo-Corée prévoit du soleil et quelques nuages en matinée, avant un grand ciel bleu sur l’ensemble du territoire dans l’après-midi. Le mercure devrait repasser au-dessus des 30°C.