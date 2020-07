COVID-19 : le bilan après six mois d’épidémie

Photo : YONHAP News

Cela fait six mois que le COVID-19 a frappé la Corée du Sud. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a publié, hier, un bilan de cette crise sanitaire inédite. Selon ses statistiques, 13 672 personnes ont été contaminées entre le 20 janvier dernier, où le pays a recensé le premier cas confirmé, et le 17 juillet.Par catégorie d’âge, les jeunes d’une vingtaine d’années étaient les plus nombreux avec 25,7 %. Viennent ensuite les quinquagénaires (17,7 %) et les quadragénaires (13,2 %). Le pourcentage des malades âgés de plus de 50 ans s’élève à 41,6 %. Par sexe, on comptabilise plus de femmes (55,9 %) que d’hommes (44,1 %)Parmi les cas de contamination, 85,3 % sont survenus au sein du pays alors que 14,7 % ont été importés. Les étrangers représentaient 5,8 % de toutes les infections.Selon une enquête menée auprès de 8 973 individus jusqu’au mois d’avril, 90,9 % des personnes contaminées présentaient des symptômes plutôt bénins, alors que 9,1 % se trouvaient dans un état grave nécessitant une oxygénothérapie. 58,2 % de ces patients gravement malades avaient plus de 80 ans et 37,3 % étaient septuagénaires.Pendant ces six derniers mois, 293 personnes ont perdu la vie à cause du nouveau coronavirus et le taux de létalité s’établit à 2,14 %. Ce chiffre atteint 9,5 % et 25,2 % chez les septuagénaires et les octogénaires.