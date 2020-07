OMS : plus de 1 100 nord-Coréens testés négatifs au COVID-19

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, 1 117 habitants ont subi un test de dépistage du COVID-19 jusqu’au 9 juillet et tous ont été testés négatifs. C’est ce qu’a affirmé le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Pyongyang, dans un entretien accordé lundi à Radio Free Asia.D’après Edwin Salvador, 610 nord-Coréens sont placés à l’isolement pour le moment. Il s’agit d’ouvriers qui travaillent au port de Nampo ou dans les régions frontalières reliant Sinuiju à Dandong, une ville chinoise.Les autorités nord-coréennes ont testé 922 personnes entre le 6 et le 19 juin et 255 ont été mises en quarantaine le 30 juin. Cette augmentation serait due à l’accroissement des transferts de marchandises vers le pays communiste par la frontière.Le Rodong Sinmun, journal officiel du Parti des travailleurs, a revendiqué dimanche, la nécessité de renforcer les contrôles pour les matériels importés à travers les ponts, les ports et les gares.Toujours selon Edwin Salvador, Pyongyang applique encore une politique rigoureuse de distanciation sociale. Tous les habitants doivent porter un masque dans les lieux publics et les rassemblements y sont interdits. Les vacances d’été de tous les établissements scolaires vont se poursuivre encore pendant les deux prochains mois.Le royaume ermite prétend qu’il n’a recensé aucune infection jusqu’à présent.