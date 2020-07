La classe politique américaine s’oppose à l’éventuelle réduction des GI’s en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les milieux politiques américains réagissent fortement à l’information selon laquelle Donald Trump joue la carte de la réduction des GI’s présents dans le sud de la péninsule pour presser Séoul à payer plus pour leur stationnement.Sur son compte Twitter, le démocrate Ami Bera a écrit que cette solution serait une décision irresponsable et que le partenariat avec la Corée du Sud non seulement garantissait la paix et la prospérité dans la région, mais assurait également la sécurité nationale des Etats-Unis. Il dirige actuellement la sous-commission de l’Asie-Pacifique et de la non-prolifération de la Chambre des représentants.Précédemment, le sénateur républicain Ben Sasse et le député du même parti Mark Green se sont eux aussi élevés contre le projet présidentiel. Le premier a dénoncé « une incompétence stratégique » et le second a souligné la nécessité de maintenir les troupes US au sud du 38e parallèle.Pour rappel, le quotidien américain The Wall Street Journal a rapporté, vendredi dernier, que le Pentagone avait présenté en mars à la Maison blanche le plan en question.