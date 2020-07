Entretien téléphonique entre Jeong Kyeong-doo et Mark Esper

Photo : KBS News

Les ministres sud-coréen et américain de la Défense se sont entretenus, aujourd’hui, au téléphone. Jeong Kyeong-doo et Mark Esper ont échangé sur la préparation militaire des deux pays et les prochains exercices conjoints.Selon le ministère sud-coréen de la Défense, leur conversation n’a cependant pas porté sur la réduction du nombre des soldats américains stationnés dans le sud de la péninsule. Une éventualité évoquée la semaine dernière par le Wall Street Journal.Les deux hommes n’ont pas tiré non plus de conclusion notable concernant les manœuvres militaires que Séoul et Washington doivent effectuer, en principe le mois prochain, en Corée du Sud. Ils ont tout de même reconfirmé leur soutien au transfert de Washington à Séoul du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre d’ici l’échéance prévue.Dans le même temps, Jeong s’est engagé avec le chef du Pentagone à préserver une solide préparation militaire conjointe, afin de faire face à un environnement sécuritaire flexible dans la péninsule.