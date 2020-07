Exportations : le montant dégringole de 12,8 % en juillet

Photo : YONHAP News

La crise du COVID-19 continue à peser sur les exportations. A en croire le Bureau des douanes sud-coréens, le montant cumulé provisoire des ventes à l’étranger s’établit à 24,6 milliards de dollars entre le 1er et 20 juillet, soit une baisse de 12,8 % en glissement annuel.Pendant cette période, le nombre de jours travaillés étaient de 15,5, à savoir un jour de moins que l’année dernière. Si on prend en compte cette différence, la somme des exportations par jour a reculé de 7,1 %.Dans les statistiques, qui ne reflètent pas ce changement, les articles ayant connu une régression sont les produits pétroliers (-41,6 %), les voitures (-14 %), les semi-conducteurs (-1,7 %), entre autres.En revanche, les bateaux et les périphériques informatiques ont enregistré une hausse de 48,1 % et de 56,9 % respectivement.Les ventes étaient principalement en repli dans les principaux marchés, c'est-à-dire au Moyen-Orient (-40 %), au Japon (-21,9 %) et dans l’Union européenne (-11,9%). Une diminution également constatée au Vietnam, aux Etats-Unis et en Chine.