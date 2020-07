GFP : la Corée du Sud est la 6e puissance militaire mondiale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se place au sixième rang sur 138 pays en termes de puissance militaire, dans le classement établi par Global Firepower (GFP).Selon ce site américain, l’indice du pays du Matin clair se situe à 0,1509, lui permettant de gagner un cran par rapport à l’année dernière.L’évaluation s’appuie sur 50 facteurs différents, dont la population, l’effectif de l’armée disponible, le nombre d’armes ou encore le budget de la défense. Plus le chiffre est proche de zéro, plus le pays est considéré comme avoir un pouvoir militaire important.La Corée du Nord figure cette année au 25e rang, soit une chute de sept places, avec 0,3718. La possession d’une arme nucléaire n’a pas été prise en compte comme critère.Les trois premières places du palmarès sont occupées par les Etats-Unis, la Russie et la Chine.